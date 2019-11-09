入冬以來首波東北季風今起減弱，各地都是秋高氣爽的天氣，氣象專家吳德榮表示，穩定天氣會持續到下周三，下周四（14日）因有鋒面掠過及東北季風南下，北台灣氣溫將大降，且下周有熱帶擾動發展跡象，成颱機率很高。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」PO文指出，根據最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天東北季風漸減弱，所挾帶的水氣減少，迎風面天氣好轉，從今天到下周三各地都是晴朗穩定、秋高氣爽的天氣，唯日夜溫差超過10度以上，容易感冒，應注意。

吳德榮說，下周四受鋒面掠過、東北季風南下影響，北台灣天氣轉變，氣溫明顯下降、有局部短暫雨；其他地區影響較小，下周五（15日）也仍受東北季風影響，迎風面有局部雨，背風面為晴時多雲的天氣。

至於颱風部分，吳德榮表示，根據中央氣象局今天凌晨2時資料，「哈隆」在日本的東方遠海，已經減弱為輕颱，即將變性為溫帶氣旋；中颱「娜克莉」在南海偏西進行，預計明、後天（10、11日）侵襲越南中部，有相關行程，應注意其動態。

吳德榮指，根據最新模式模擬顯示，由於菲律賓東方熱帶海域的「海洋熱含量」高，下周仍有擾動生成的跡象，發展成颱風的機率很高，但大氣型態已不利於其靠近東亞大陸，直接侵襲台灣的機率低。

(中時電子報)