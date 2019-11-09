長治恐怖農莊害一貓中2支捕獸夾，台灣動物緊急救援小組公布「殘忍事證」要屏東動防所硬起來。（台灣動物緊急救援小組提供／謝佳潾屏東傳真）

台灣動物緊急救援小組接獲通報，屏東長治德和路一帶出現一戶養鳥養花人家，在自家花圃中擺放無數捕獸夾，昨天下午害一貓同時慘遭2支捕獸夾夾住前後腳；民眾通報屏東縣動物防疫所，卻被告知另有任務要週一才能處理。

台灣動物緊急救援小組表示，該地點距農委會農業改良場不到1公里，放置捕獸夾傷害動物事證明確，呼籲動防所依法嚴懲放置捕獸夾虐待動物的無良惡徒。

台灣動物緊急救援小組說，「恐怖農莊」在花圃中擺放至少4支捕獸夾，昨天下午3點多遭民眾發現，一隻流浪貓誤觸陷阱，同時遭2支捕獸夾夾住前後腳，情況危及。

民眾隨即向屏東縣動物防疫所求援，卻被告知因救援人員另有任務，要到周一才能前往處理；民眾不放棄，外出找家人朋友前往協助，不料返回現場後發現受困貓咪及捕獸夾已全數遭到清除，貓咪生死不明，事證都遭破壞。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，台灣禁用捕獸夾立法通過超過8年，當時號稱「恐怖殺戮工具永遠消失台灣」，但事實上，犬貓或野生動物受困捕獸夾案例並未減少。

倪京台指出，此案民眾拍下捕獸夾夾傷貓咪事證明確，照片中同時還有另外2具捕獸夾在現場，手法相當惡劣；台灣動物緊急救援小組呼籲屏東縣動物防疫所「硬起來」，依《動物保護法》嚴懲施放捕獸夾的無良惡徒，給民眾一個交代。

(中時 )