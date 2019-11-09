太魯閣自強號通過花蓮和平站時，集電弓斷落纏繞電車線。（翻攝畫面／王志偉花蓮傳真）

昨晚約11點51分，太魯閣自強號通過花蓮和平站時，集電弓斷落纏繞電車線。台鐵漏夜搶修至今清晨。（台鐵提供／王志偉花蓮傳真）

昨晚約11點51分，太魯閣自強號通過花蓮和平站時，集電弓斷落纏繞電車線，導致車頭玻璃明顯破裂、部分車頂毀損停駛，電力系統也異常，台鐵緊急調派柴聯車接駁上百旅客，並派員漏夜搶修。台鐵今上午表示，因和平站電車線斷落事故，行經該區間的列車，採以柴電機車牽引，估皆會延誤20分鐘。

自強號256列車，是昨晚9點36分，自樹林站發車開往花蓮，預計凌晨0點15分抵達花蓮站，但在11點51分通過和平站時，集電弓斷落纏繞電車線，和平站內東主、西主正線電車線斷落，電力設備受損。

台鐵隨即啟動一級應變小組，花蓮站備一組DMU（9輛）至和平站擔任256次旅客接駁列車，於凌晨1點45分抵達，比原定時間時晚了90分到達花蓮站。

另554次停於南澳站，凌晨零點50分抵達和平、漢本間啟動公路接駁機制，不過因深夜花蓮公路汽車司機難覓，無法施行公路接駁，由花蓮站備一柴電機車(R189)至和平站待命；另以永樂站7412A次機車(R187＋190)至漢本站待命。

台鐵現場查看，損壞情況，包括懸臂組20多組、平衡錘一組、終端兩組、接觸線集主吊線各約800公尺、吊掛線約80條、區分絕緣器2組、跳線10條，至於事故原因仍在調查中。

台鐵說，目前漢本-和平間東正線於清晨6點，已可通行非電力機車，行經該區間的列車，採以柴電機車牽引，皆會延誤20分鐘，造成不便，台鐵深致歉意。列車延誤若超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，

(中時 )