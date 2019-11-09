美國大選將有震撼彈？前紐約市長、財經資訊媒體大亨彭博（Michael Bloomberg）8日在阿拉巴馬州民主黨初選報名最後期限登記為參選人，為角逐2020年總統大選鋪路。

前紐約市長、財經資訊媒體大亨彭博8日在阿拉巴馬州民主黨初選報名最後期限登記為參選人，為角逐2020年總統大選鋪路。

法新社報導，雖然這位億萬富翁沒有公開宣布競選，但他並不排除親自出征，與川普競逐下屆美國總統。距離申請登記截止只剩幾個小時前，阿拉巴馬州民主黨官網可以看到彭博與其他17名參選人的名字。

顧問沃夫森（Howard Wolfson）表示，彭博現擔心目前檯面上的民主黨參選人無法擊敗共和黨籍現任總統川普，讓他考慮參與明年總統大選，但先前一名顧問告訴「紐約時報」，彭博對於是否參選尚未做出最後決定，如今登記初選報名，參選可能性大增。

彭博再度考慮出馬競選，其他民主黨參選人也對彭博參選開砲，恐打亂3個月後將登場的民主黨首場初選。路透社報導，目前有17人角逐民主黨總統提名，近來民調顯示戰局形成4強鼎立態勢：分別是代表黨內進步派的聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）和桑德斯（Bernie Sanders），以及較偏中間的前副總統拜登（Joe Biden）和印第安納州南本德（South Bend）市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。

法新社則認為，彭博被視為親華爾街的中間派，認為華倫和桑德斯太過左傾。「紐約郵報」引述熟悉彭博人士的說法，認為拜登很弱，且桑德斯和華倫不會贏。對此，華倫推文酸「如果彭博在找會對勞動人口產生極大影響且非常受歡迎的政策計畫，請先看這裡」，推文附上個人網站連結，可計算富豪在她當選後會多繳多少稅，諷刺味十足；桑德斯也推文開酸他的參選「是億萬富翁被嚇到了」。

(中時電子報)