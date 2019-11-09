2020年總統大選倒數不到2個月，外傳鴻海創辦人郭台銘已透過管道聯絡親民黨主席宋楚瑜，不排除引用《總統副總統選罷法》第22條，接受雙政黨（親民黨、台灣民眾黨）推薦成為總統候選人；郭台銘今（9日）上午至土城出席活動，面對媒體追問此事時表示，「你們消息怎麼那麼靈通？不過今天焦點不在我，謝謝大家。」

郭宋配成形？郭辦嚇壞否認
倒數計時？網：國民黨最大魔王將現形

(中時 )

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