郭宋配成形？ 郭台銘回應了 10:142019/11/09 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 面對郭宋配是否成行，郭台銘回應了。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020年總統大選倒數不到2個月，外傳鴻海創辦人郭台銘已透過管道聯絡親民黨主席宋楚瑜，不排除引用《總統副總統選罷法》第22條，接受雙政黨（親民黨、台灣民眾黨）推薦成為總統候選人；郭台銘今（9日）上午至土城出席活動，面對媒體追問此事時表示，「你們消息怎麼那麼靈通？不過今天焦點不在我，謝謝大家。」 郭宋配成形？郭辦嚇壞否認 倒數計時？網：國民黨最大魔王將現形 (中時 ) #總統 #郭台銘 #親民黨 #台灣 #民眾黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 宋楚瑜擬四度參選總統 綠委：機率超過8成 11:312019/11/05 政治 「呂氏」不爽 中選會：總統連署書按規定辦理 15:042019/11/05 政治 民眾黨不分區名單海選 金曲獎歌后入列 16:372019/11/05 政治 親民黨：宋楚瑜選總統機率8成 一周後宣布決定 16:352019/11/05 政治 老宋八成會選總統 1周後宣布 04:102019/11/06 政治要聞 民眾黨台東立委參選人陳允萍：選舉不應失去人性 10:452019/11/06 政治 民眾黨何景榮向同區立委參選人 下辯論挑戰書 11:162019/11/07 政治 宋楚瑜準備好了？ 親民黨公布首波區域立委提名 18:052019/11/08 政治 民眾黨不分區 傳挖角藍綠遺珠 04:102019/11/09 政治要聞 郭宋配成形？郭辦嚇壞否認 10:042019/11/09 政治 政治熱門新聞 韓蔡差距拉近 趙少康驚：他有壓力了！ - 政治 被高嘉瑜洗臉 陳水扁出這招報復 網驚：有夠狠 - 政治 郭宋配成形？ 郭台銘回應了 - 政治 最強血滴子？網驚：宋楚瑜真的… - 政治 陳其邁到雲林四度酸韓國瑜 台下沒反應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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