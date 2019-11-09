前立法院長王金平9日上午到高雄參加無障礙協會舉辦的「萬人慈善路跑活動暨歲末物資加油站」活動，擔任起跑鳴槍嘉賓。對於親民黨主席宋楚瑜是否釋出總統大選門票一事，王金平語帶保留，強調「過幾天就清楚了」、「下禮拜應該就會明朗」。
先前外界盛傳王金平可能披橘袍選總統，王金平日前也自爆、10月底和宋楚瑜會面談總統大選「相談甚歡」，但一周後宋楚瑜卻改口說要自己選，轉邀請他當副手，對此王金平不但婉拒，7日更發聲明強調參選到底。
王金平表示，下禮拜答案就能明朗，但目前自己無法預測。言下之意，答案仍掌握在宋楚瑜手上，王金平最後仍強調「一切順其自然」。
為了鼓勵身障者走出戶外、與社會連結互動，「萬人慈善路跑活動暨歲末物資加油站」活動已連續舉辦14屆，現場聚集來自社會各界300名志工，吸引近3000名身障者參加，活動現場也規劃愛心義剪、無障礙體驗營、輔具展示等攤位。
此次活動，身障者們也特地上台舉牌、表達要求旅館業保留無障礙客房的訴求。無障礙協會強調，進步的社會就要有健全的無障礙環境，這對漸趨高齡化的台灣來說也是實際的需求。協會呼籲，莫讓少數無心規劃無障礙客房的旅館業者、影響台灣推動無障礙空間的腳步。
(中時 )
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