親民黨手握直接提名2020總統候選人的門票無須經過全民連署程序，卻遲未宣布決定，引發外界揣測。今日更有媒體爆出郭台銘已連絡親民黨主席宋楚瑜，可能出現郭宋配，對此親民黨立法院黨團總召李鴻鈞回稱不清楚，但也說甚麼樣的可能性都還存在。

李鴻鈞表示對於郭宋配傳聞他也不是很清楚，不過時間所剩不多(親民黨如要推派總統候選人最晚須在11月22日前往登記)，親民黨一定會在最短時間內向國人報告決定，甚麼樣的可能性都還存在。

(中時 )