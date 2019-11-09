回應傳聞中的郭宋配 李鴻鈞賣關子 10:192019/11/09 中時 季節 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李鴻鈞(李鴻鈞辦公室提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 親民黨手握直接提名2020總統候選人的門票無須經過全民連署程序，卻遲未宣布決定，引發外界揣測。今日更有媒體爆出郭台銘已連絡親民黨主席宋楚瑜，可能出現郭宋配，對此親民黨立法院黨團總召李鴻鈞回稱不清楚，但也說甚麼樣的可能性都還存在。 李鴻鈞表示對於郭宋配傳聞他也不是很清楚，不過時間所剩不多(親民黨如要推派總統候選人最晚須在11月22日前往登記)，親民黨一定會在最短時間內向國人報告決定，甚麼樣的可能性都還存在。 倒數計時？網：國民黨最大魔王將現形 (中時 ) #2020大選 #總統 #郭台銘 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 宋楚瑜出手搶無主郭粉選票 他讚大內高手 09:562019/11/05 政治 詛咒母親過世極度惡毒 郭台銘親赴刑事局提告 12:262019/11/05 社會 宋楚瑜稱寧撕總統票也不給王金平！橘營出面回應 13:312019/11/05 政治 支持宋選總統？柯：要選第5次太累了 14:042019/11/05 政治 「呂氏」不爽 中選會：總統連署書按規定辦理 15:042019/11/05 政治 親民黨：宋楚瑜選總統機率8成 一周後宣布決定 16:352019/11/05 政治 宋楚瑜若選總統 吳敦義：當然有權利 00:042019/11/06 政治 老宋八成會選總統 1周後宣布 04:102019/11/06 政治要聞 宋一招重手對付韓 他驚：大內高手！ 08:392019/11/07 政治 宋楚瑜不足為懼？名嘴警告：今年他很恐怖 11:162019/11/07 政治 政治熱門新聞 韓蔡差距拉近 趙少康驚：他有壓力了！ - 政治 被高嘉瑜洗臉 陳水扁出這招報復 網驚：有夠狠 - 政治 郭宋配成形？ 郭台銘回應了 - 政治 最強血滴子？網驚：宋楚瑜真的… - 政治 陳其邁到雲林四度酸韓國瑜 台下沒反應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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