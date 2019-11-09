無辜坐了21年冤獄，直到行刑前才真相大白，一位美國的死刑犯，在即將執行死刑的前11小時，被冤獄平反組織「無辜計畫」(Innocence Project)的律師，向法院提出申訴，指控此案真兇另有其人。

非裔男子李德(Rodney Reed)被控殺害一名19歲的女性史黛西.史蒂斯(Stacey Stites)，1996年4月23日在德州的一個小鎮，她在婚禮前夕失蹤，隔日被發現陳屍在郊外樹叢裡，法院在1998年將李德以謀殺罪嫌定讞。

冤獄平反組織「無辜計畫」(Innocence Project)的律師在23年後，發現真兇其實是一名警察法諾(Jimmy Fennell)，同時也是死者的未婚夫，他曾強烈懷疑未婚妻與這名非裔兇嫌有染。

直到他之後被一名女子指控性騷擾而入，偷偷向獄友表示自己殺害未婚妻，真相才水落石出。

目前許多名人像是金‧卡達夏(Kim Kardashian West)、民權運動領袖尚恩‧金(Shaun King)和歌手蕾哈娜(Rihanna)等過10萬名民眾在公益請願網站Change.org聯屬，要求法院駁回李德的死刑執行令。不過州政府及檢察總長目前未做出任何回應，檢方宣稱上訴提供的證據太薄弱。

(中時電子報)