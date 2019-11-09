根據《The Athletic》記者伊索拉9日爆料，尼克近年以來管理階層出現眾多問題，導致今年夏天原本答應加盟的厄文，突然反悔跟杜蘭特一起跳槽籃網，也讓尼克徹底傻眼，伊索拉更特別指出，所謂尼克管理階層的問題都出在老闆多蘭身上。

「厄文今年夏天針對尼克管理階層提出了許多質疑，最後會在兩支紐約球隊當中選擇了籃網，主因就在他根本無法信任尼克管理階層，」伊索拉引用厄文身邊友人說法表示，「其實厄文的考慮因素並非相當複雜，就是這麼簡單而已。」

其實尼克已經很多年無緣搶到頂級球星，就算坐擁紐約這座龐大市場，且是NBA最有價值球隊之一，但以今年夏天為例，尼克原本手握高達7000萬美元薪資空間，卻沒搶到任何一名頂級球星加盟，反而是簽了一堆二線球員拼湊成軍。

如同先前效力過尼克的拓荒者中鋒坎特所說，大牌自由球員不願加盟尼克的主因，在於尼克老闆多蘭，因為多蘭向來獨斷獨行，更不斷做出一些炫耀自己財大氣粗舉止，早已被不少球星列為黑名單，只要多蘭還在，尼克永遠沒法變強！

(中時電子報)