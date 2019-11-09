外傳親民黨將與民眾黨雙政黨推薦鴻海前總裁郭台銘參選總統，對此民眾黨發言人陳思宇9日上午受訪表示，若要推薦必須經過民眾黨餒委員會討論，目前民眾黨以輔選區域及海選不分區立委作業為主，從未討論此事，但對出現跳脫藍綠選項樂觀其成。

民眾黨發言人陳思宇表示，總統、副總統候選人推薦必須經過民眾黨黨內委員會及程序上的決議，才會對外宣布，但目前民眾黨確實沒有收到類似狀況。

陳思宇指出，昨日剛開完每周五的中評會，但沒有聽到討論這樣的內容，如果今天拋出這樣的議題，可能雙方都有坐下來談，但最終勢必還是要回到民眾黨的黨內委員會程序討論。

陳思宇表示，柯文哲最近都忙於不分區海選面試，是否與宋楚瑜見面他並不清楚，但黨內目前仍以不分區及區域立委輔選為主，他並未聽到雙推薦的消息。如果有的話一定要經過委員會決議，因為政黨不是一個人，但如果出現藍綠之外的選項會樂觀其成。

(中時 )