太空人在世界大賽失利之後，72歲的名人堂投手萊恩(Nolan Ryan)自請離開，他原本是老闆克朗(Jim Crane)在球團的副手。萊恩是當地響噹噹的傳奇人物，球員時期效力德州的太空人9年、遊騎兵5年，大聯盟生涯留下空前絕後的5714次三振。這次太空人內部似乎發生了一些事，萊恩不願明說。

萊恩的兒子瑞德(Reid Ryan)自從2013年至今是球隊總裁，也是太空人高層的3位核心之一(老闆克朗、萊恩、瑞德)，但是老闆克朗宣布要由小老闆(Jared Crane)接任總裁，瑞德將會轉任到事業部門。雖然瑞德沒有離隊，萊恩仍舊掛冠求去。萊恩在2008年至2013年是遊騎兵的總裁與執行長，評價很高，後來才到太空人。

太空人今年打到世界大賽第7戰，球隊戰力是沒有問題的，外界猜測單純是老闆想讓兒子接棒。萊恩在德州球迷之間的威望很高，太空人與遊騎兵都高掛他的34退休背號，克朗此舉引來球迷不滿，畢竟萊恩父子幫助球隊摘下2017年冠軍。無論如何，萊恩仍是太空人3A球隊的股東，所以他沒有完全切斷與太空人的關係。

(中時電子報)