蘇貞昌狂酸蔡英文總統對手韓國瑜靠失言搏版面，會令人民越看越頭大，是對民主不好的示範。（謝瓊雲攝）

電火球蘇貞昌今天啟動彰化輔選行程（謝瓊雲攝）

行政院副院長陳其邁也至彰化，出席新住民小英姊妹後援會，將與蘇貞昌和勞動部長許銘春合體，為小英總統在彰化輔選。（謝瓊雲攝）

電火球發威！行政院長蘇貞昌9日一整天都待在彰化全新為立委參選人輔選站台拉抬選情，由於韓國於近日民調緩步回升，他忍不住酸蔡英文總統的對手韓國瑜，應注意自己言行，不要靠此搏版面，才不會讓人民越看越頭大、搖頭。

蘇貞昌接受媒體聯訪時，有媒體提到韓國瑜最近頻失言，民調卻仍緩緩回升，他表示，台灣民主經過一代代的努力，已經非常深入民間，大家都在看公眾人物的表現、一言一行，尤其要選總統的候選人，言行更會被檢視，希望出來競選的人應該注意自己的言行，才不會讓人民愈看愈頭大、愈看愈搖頭。或許能占版面，但卻是很不好的示範，對民主也不好，不是一個總統候選人該有的作為。

由於今天行政院正副院長、勞動部長，幾乎都到彰化縣輔選，對此有媒體詢問蘇貞昌怎麼看彰化選情，蘇貞昌指出蔡英文總統上任以來，非常關心基層，且接地氣、會做事，彰化縣的黨籍立委也都是實實在在做事情，回報選民支持、贏取人民信任，他這次來向民眾報告政績，希望大家都有機會繼續做，不但總統連任、國會席次也要過半，才能好做事。

蘇貞昌首度至彰化輔選，上午第一站至彰化縣立委第二選區，由黨籍立委黃秀芳選區陪同至芬園寶藏寺參拜，接著前往溪湖皇家婚宴會館，與副院長陳其邁共同出席彰化縣小英新住民姊妹後援會，也拉抬立委洪宗熠選情。

接著近午時分再趕至到第四選區與黨籍立委陳素月至員林妙化堂參香，午後1點還要至鹿港與黨籍提名立委參選人陳秀寶拜訪吳燈厚燈鋪，再至和美營埔福德宮參拜土地公，彰化走透透、輔選行程馬不停蹄。

(中時 )