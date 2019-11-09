又到了大葉山欖(又稱臭屁果)開花的季節，林口區仁愛路、文化二路等有種植的街道，開始飄散大葉山欖花獨有的特殊氣味，部分民眾聞到後，誤以為是空氣汙染，紛紛向區公所陳情，對此區公所表示，此種植物開花的味道屬自然現象，對身體無害，請民眾不要恐慌。

大葉山欖屬常綠大喬木，是台灣原生樹種，性喜高溫多溼，樹性強健，且耐旱、耐鹽、抗風、耐溼，由於栽植、移植存活容易，為景觀綠化、環境保護及海岸防風等優良樹種。

林口區公所指出，大葉山欖在林口區重劃時期即已栽植，主要分布在仁愛路、文化二路、文化北路及民族路等路段，作為行道樹，樹齡都超過20年，總數近900棵。

林口區公所表示，根據2014年行政院環保署編印「綠與美的淨污樹種」，大葉山欖亦名列其中，對於空氣中的污染物，如二氧化硫、乙烯、氮氧化物、臭氧、甲苯及氟化氫等皆有不錯的淨污表現，在注重空氣品質的現代社會，這份綠美化資源尤其值得珍惜。

林口區公所說，針對民眾陳情，不喜大葉山欖花濃烈氣味，若區內種植大葉山欖的路段，樹木因自然死亡、颱風吹倒等因素折損，所遺下的空樹穴，將改植其他樹種。

(中時 )