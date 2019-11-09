前國民黨主席朱立倫陪同前立委林郁方赴萬華馬場町紀念公園，參與里民親子單車漫遊活動，而外界關注「韓朱配」可能性，朱立倫表示，韓市長已經有非常理想的副手人選，並祝福韓市長跟這位即將公布的副總統能全力以赴，打贏2020選戰。

針對是否接任國民黨提名總統參選人韓國瑜競選總部主委人選，朱立倫表示，下禮拜三將會定案，希望上上策努力達成黨部跟競總二合一的目標。傳吳敦義列在不分區第8到第10，向來呼籲要給年輕人機會的朱強調，名單現在傳言滿天飛，多給年輕專業朋友有機會，將來就會變成縣市長並轉成區域立委，變成國會戰將。

媒體追問韓副手名單也包含他，朱僅說，韓市長是說包括朱立倫，還有很多人都非常優秀，副手人選必須與韓市長同心協力、彼此互補，且相互加分，韓已經有非常理想的人選，韓即將宣布，我們共同支持祝福。

此外，馬場町紀念公園的里民親子單車漫遊活動，也見北市第5選區（中正、萬華）的3參選人提政績同場拉票，有朱立倫助陣拉抬的國民黨前立委林郁方，2人共乘協力車，大談當兵時與雙北繁榮計畫，而民進黨支持的無黨籍立委林昶佐力拚連任，對選情抱持審慎樂觀態度，台北市長柯文哲的台灣民眾黨徵召無黨籍現任議員徐立信加入戰局， 3選將同框積極拚戰，較勁意味十足。

(中時 )