不少網友直喊自己2019真的好衰！國師唐綺陽指出，其實全世界都很衰！但水瓶座、雙子座、天秤座卻是純粹衰，無可解，只能自己調適心情度過！最近有不少老店關門，都是因為今明兩年是跨世紀的大關卡，其實就是在讓大家「置之死地而後生」。而唐綺陽也針對風象、土象、水象和火象等星座提出建議。

1.土象星座：金牛座、處女座、摩羯座

土象星座的朋友最要改的是「個性」！切勿過度執著，因為固執會讓你視而不見新的機會，而錯過老天為你打開了另一扇窗。以性格上來說，「心軟」是土象星座性格上最吃虧的地方，例如：你曾幫別人工作，卻不被感激也沒有錢可拿，明明這樣已經很倒楣了，你卻毫無自知之明，非但沒有記取教訓，甚至還想再幫一次！

2.風象星座：水瓶座、雙子座、天秤座

風象星座的朋友則是「純衰」！不像其他星座可能是因為個性，所以情緒化的認為自己運勢不好。風象的人的衰，可能是明明談事情談的好好的，最後竟然就默默不見了，這樣的狀況讓人覺得是被惡搞！導致這3星座的人可能會很焦躁不安，最後影響自己的內在健康，所以還是建議大家盡量保持低調才好。而這樣的情況其實無可避免，只能藉由接觸一些對身心靈友好的能量，或是出國散心來轉換心情讓自己好受一點。

3.水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座會嘗試或挑戰一些新事物，而讓自己壓力很大，甚至會因害怕拖累他人或對不起別人，而讓人際關係上出現溝通困難。在事業上，則可能因為急於求成，反而會因壓力而做不好。唐綺陽特別提醒，「人家覺得你不好，不是討厭你，是恨鐵不成鋼！」請不要走心，讓小事變大事。而且其實水象星座是四象星座中最幸運的了！

4.火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

火象星座的衰則是集中在工作職場上，首先，會遇到突破的困難，再來，也會遇見長官和下屬人際關係的壓力，甚至會因追求完美而強逼自己去做事情。身體和金錢的部分，同樣也很衰！金錢上會有破財消災的狀況，健康方面則要多加注意，因為可能會出現要大大維修的情況。

(中時電子報)