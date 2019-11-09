2020總統大選即將要登記，針對蔡賴配是否成行，立法院副院長蔡其昌今天表示，台灣派最重要、最期待的組合就是蔡賴配，兩人一男一女，守護台灣方法也不同，剛柔並濟是最完美的組合。

蔡其昌指出，大家都知道蔡賴配是台灣派最重要、最期待的組合，每個人都樂觀其成，也期待蔡總統最後宣布就是蔡賴配，蔡賴配一男一女、個性不同可以互補，守護台灣的方法也不同，一柔一剛、剛柔並濟，是非常強大的組合，大家都在殷切期盼美夢成真。

(中時 )