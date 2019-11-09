蔡其昌：蔡賴配剛柔並濟 期待美夢成真 10:522019/11/09 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡其昌表示，蔡賴配剛柔並濟，期待美夢成真。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選即將要登記，針對蔡賴配是否成行，立法院副院長蔡其昌今天表示，台灣派最重要、最期待的組合就是蔡賴配，兩人一男一女，守護台灣方法也不同，剛柔並濟是最完美的組合。 蔡其昌指出，大家都知道蔡賴配是台灣派最重要、最期待的組合，每個人都樂觀其成，也期待蔡總統最後宣布就是蔡賴配，蔡賴配一男一女、個性不同可以互補，守護台灣的方法也不同，一柔一剛、剛柔並濟，是非常強大的組合，大家都在殷切期盼美夢成真。 投票》豪宅案，是否影響韓國瑜選情？ (中時 ) #組合 #台灣 #期待 #蔡其昌 #方法 也許您會感興趣 推薦閱讀 SUQQU秒殺商品組合 搶攻周年慶 04:102019/11/05 時尚消費 高學歷就人生順遂？ 台大妹喊：會念書是陷阱 10:212019/11/06 生活 合庫銀行簽署新版勞工團體協約 14:512019/11/06 財經 《電子通路》產品組合優化顯著，群光全年EPS上看8元 14:152019/11/07 財經 讓台灣體會中國人的驕傲感 04:092019/11/08 論壇廣場 《電腦設備》更正：產品組合優化顯著，群光全年EPS上看8元 10:002019/11/08 財經 青年持續低薪 藍營：我們有方法！ 13:522019/11/08 政治 台中港北堤全面開放垂釣 蔡英文視察也拋魚竿 16:342019/11/08 生活 最強菜農來襲！ 蔡其昌竟這樣說 16:452019/11/08 政治 政治進校園 陸生來台心惶惶 04:092019/11/09 焦點新聞 政治熱門新聞 5顆核彈將爆？網：韓國瑜嚇死人 - 政治 郭宋配成形？ 郭台銘回應了 - 政治 被高嘉瑜洗臉 陳水扁出這招報復 網驚：有夠狠 - 政治 韓蔡差距拉近 趙少康驚：他有壓力了！ - 政治 倒數計時 網：國民黨贏的關鍵是他？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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