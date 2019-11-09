網友留言。（摘自批踢踢網頁）

近來許多民調顯示國民黨總統候選人韓國瑜支持度持續下滑，其支持度已落後總統蔡英文。不過，有一在深綠選區台南所做的街頭民調，雖然結果顯示韓國瑜支持度仍輸蔡英文，但是票數卻未如想像中的低，對此，就有網友看結果認為，看來韓穩了！

帳號「台灣民眾電子報」的Youtuber，日前至台南的成功大學周邊、安平老街、大東夜市做調查，街頭民調結果顯示，韓國瑜以23票的支持度，大幅落後蔡英文的79票。對於這個結果，有網友表示，韓在台南大多是年輕人出沒的地方，居然還有23票，看來穩了。

對此，網友pbkfss於批踢踢發文表示，在台南看來是真的穩了沒錯，KMT在台南的基本盤就大約在3成左右，就算是那時被酸很大的黃秀霜也還是能拿到要27%的得票率，基本上韓總在台南大概也是能拿到基本盤的票數。所以可以看得出來，為什麼謝龍介寧可拚拚看是否有不分區，而不敢出來一戰了，要是連最藍的東區都只能拿到基本盤的票數的話，那更遑論其它地區了。

(中時電子報)