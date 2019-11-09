環保與生活息息相關，人一起床每天的食衣住行都跟環保畫上等號，環保就是生活教育。為了讓民眾對環保有認知，將環保知識深入校園及家庭生活中，環保署自100年起辦理「環境知識競賽」，今年度的決賽將於11月16日在台大體育館舉辦，今年也首度上網直播，讓外縣市民眾有機會參與。環保署表示，只要上網留言、Tag好友，就有機會抽中機票、iPhone等大獎。

環保署綜合計畫處長劉宗勇表示，今年的「環境知識競賽」決賽同樣有國小、國中、高中跟社會組（含大專），從初賽16萬人選拔至440人，進入中央決賽都是頂尖好手；競賽根據時事去考，不能是「背多分」，希望大家平常能關切時事，政府環境政策要了解，是日常生活就該注意的事項。

至於活動當天，關注「環保署臉書粉絲專頁」(https：／／zh-tw.facebook.com／MOENR.TW／)直播，環保署將指定「親友團環境知識搶答賽」單元中的「1題問題」為指定題，網友們只要在11月16日至19日間，在粉絲專頁留言答對題目並Tag一位好友，就有機會抽中頭獎「東京日本航空經濟艙雙人來回機票」（1名）、貳獎「iPhone XR （256G）」（1名）、參獎「日月潭五星環保標章旅店雙人房住宿券乙晚」（1名）或肆獎「環保綠點10萬點」（10名），獎項總價值超過10萬元，網友們把握機會準時登錄臉書粉專觀看。

環保署表示，大家除了觀看「環境知識競賽」直播活動外，別忘了追蹤環保署臉書粉絲專頁動態訊息，關注環保署政策及環保知識，隨時長知識、集綠點、拿好康，透過競賽機會互相學習，把環保帶入每個家庭。

(中時 )