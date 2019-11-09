台鐵一列太魯閣號昨晚通過和平站扯斷電車線，造成東部幹線列車大延誤，台鐵稍早已搶通西正線，並採單線通行，東正線預估晚間9時搶通。台鐵表示，內部運安處已啟動調查。

昨晚11時51分，256次太魯閣自強號通過和平站時，集電弓斷落纏繞電車線，扯斷站內東主、西主正線電車線，現場損壞包括懸臂組20多組、平衡錘一組、終端2組、接觸線集主吊線各約800公尺、吊掛線約80條、區分絕緣器2組、跳線10條。

台鐵局於今晨0時50分成立應變小組，派出接駁車與維修人員，並在上午9時16分搶通完成西主正線測試，採單線雙向行車，預估今晚9時搶通東正線。

台鐵指出，事故原因已由內部運安處啟動調查中，造成旅客延誤不便，台鐵深致歉意。

台鐵說，關於退、換票及改乘相關訊息，對號列車晚點超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費；持用非對號列車車票旅客運送遲延45分鐘以上，可於1年之內免費憑原票兌換同級同區間乘車壹次；持用電子票證旅客運送遲延45分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限壹日。

(中時 )