蔡英文總統、立委洪慈庸神岡聯合競選總部9日上午成立，由台南立法委員陳亭妃、市議員周永鴻擔當主持，包括前行政院長賴清德、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、市議員蕭隆澤、神岡後援會會長劉八郎等嘉賓都到場支持，現場超過千人到場相挺，共同捍衛台灣民主價值。

洪慈庸說，這一次的選舉，希望呼籲本土勢力團結，蔡總統、陳菊秘書長、賴清德前院長、林佳龍部長、蔡其昌副院長都非常關心選區狀況，這是要極力捍衛的一區，今年的選舉是台灣人要選擇我們未來要什麼生活方式的選舉，希望台灣人一起支持真正認真做事的人，她強調，神岡是台中的民主聖地，本土意識很強，感謝賴清德院長特別來加持。

有關媒體詢問時代力量近期退黨潮？洪慈庸說，林亮君、吳崢退黨，她事前並不知情，離開應有人生考量與對黨未來發展的疑慮，但她認為，不管在哪個位置上，過去有志一同的年輕人，會在不同崗位上繼續為台灣努力。

(中時 )