我國失能人口逐年成長，每年約增加3萬人，照服員的需求也年年增加。衛福部表示，今年8月，照服員人數已突破3.9萬的預設目標，推估年底可增至4.2萬人。與去年同期相比，人力成長比率達20％。

衛福部部長陳時中今出席台灣醫學會學術演講會時表示，衛福部去年提高照服員待遇，明定照服員月薪至少需達3.2萬、居服員時薪至少200元，提升了民眾從事照服員的意願。今年8月，照服員人力成長已達3.9萬人的目標，年底將突破4萬人。

長照2.0上路後，照服員人力的成長由2017年的2.85萬增至2018年的3.5萬，今年底推估可達4.2萬，較去年增加7000人，人力成長達20％。失能人口的成長，則將由今年的79.4萬，增至明年的82萬多，照服員的人力是衛福部持續努力的重點之一。

衛福部長照司副司長周道君表示，目前衛福部仍在估算明年的人力需求，為因應失能者的照顧，許多機構已導入新科技，例如使用協助翻身、移動的輔具，減輕照服員負擔。國外則有AI照顧機器人，陪伴長者聊天、拿東西，若台灣民眾可接受，未來亦可將AI機器人導入長照服務，讓照服員投注更多精力在照顧工作上。

為因應照服員人力需求，周道君表示，長照司將持續廣設訓練管道，結合通過認可的民間單位，共同推動照服員訓練。目前已有線上課程，民眾不受限於場地，即可取得照服員身分。針對偏鄉、原鄉等難以找到實習單位的地區，衛福部也將協助媒合實習場所，並邀請都會地區的老師，進入偏鄉教學，避免民眾為了實習辛苦奔波。

(中時 )