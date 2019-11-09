◎土城聖瑪莉 親子VR體驗烘焙

位在土城工業區的「聖瑪莉丹麥麵包莊園」觀光工廠18日開幕，全館以北歐風格設計，不僅有親子DIY烘焙教室，每面牆和角落都藏著關於丹麥麵包源起、製作的小遊戲，更首度引進360度頭戴VR體驗，讓遊客彷彿置身麵包工廠，近距離接觸生產線上的蛋糕與麵包，是親子輕旅遊的好去處。

◎古坑舊步道 感受濃濃小確幸

古坑山區舊步道各具風景，其中永光、桂林步道系統原是抗日古戰場，如今溫柔蛻變成健康運動幽徑，有輕鬆愉悅、適合親子的初階走道，也有具挑戰的進階步道，不論哪一條，都有清幽迷人的景色。

◎暢遊海生館 親子共遊享優惠

第二波秋冬旅遊補助上路，政府不僅擴大加碼10億推夜市200元抵用券，屏東海生館也跟進配合推出親子共遊優惠，凡12歲以下兒童在9月16日至12月31日補助期間可享有不限次數免費入館，且這段時間正巧遇上企鵝繁殖季，大小朋友能藉機更認識海底生態。

◎新打卡夯點 運煤鐵道變星光鐵馬道

因增設供水幹管而延宕兩年半的桃林鐵路活化工程，成功路至大坑路段終開工動土，要將閒置混亂空間變身美感休閒綠帶，沿線3大公園也將一併活化，並首創星光鐵馬道，市長鄭文燦期許明年5月完工後達到後巷翻轉、綠色交通、景點串連、鐵道文化、都市縫合、交通替代6大功能。

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(中時電子報)