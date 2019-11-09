《The Athletic》權威記者查拉尼亞9日爆料，明年NBA選秀狀元大熱門曼菲斯大學中鋒懷斯曼，雖被NCAA認定接受私下贊助，宣告取消參賽資格，懷斯曼的律師保利卻表示，曼菲斯當地法官決定暫緩執行NCAA禁令，讓他仍能出賽！

擁有216公分、109公斤絕佳中鋒身材的懷斯曼，從高中時期就備受外界矚目，更曾拿過誇張的火鍋大三元，不過當時他的高中教練，就是後來接掌曼菲斯大學兵符的「一分錢」哈達威，結果懷斯曼選擇就讀曼菲斯大學，隨即引發爭議。

因為哈達威曾在2017年贊助懷斯曼與他的家人搬到曼菲斯居住，如此明顯的「贊助」動作，自然引發NCAA官方關注，才會宣布懷斯曼取消繼續參加大學比賽資格，不過隨著進入訴訟階段，懷斯曼9日仍可迎戰伊利諾大學芝加哥分校。

懷斯曼先前在曼菲斯大學遭遇南卡州大的開幕戰中，拿下28分、11籃板，帶領曼菲斯大學97比64狂掃對手，9日更以92比46痛宰伊利諾大學芝加哥分校，懷斯曼貢獻17分、9籃板及5火鍋，看來這名NBA狀元熱門確實身手非凡。

(中時電子報)