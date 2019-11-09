國民黨總統參選人韓國瑜9日傾聽之旅來到基隆，首站抵達基隆市黨部，與立委參選人宋瑋莉合體造勢，韓國瑜以「匈奴掠奪完就走人」砲打蔡政府，不思為民眾努力認真打拼，難道風力發電需要發到2兆？前瞻需要花8800億元？太多事情看不明白、不懂。

韓國瑜與宋瑋莉聯合競選總部今天舉行成立大會，競選總部主委蔡旺璉、顧問團總團長張通榮、後援會總會長徐少萍與基隆市議員等黨內要角均出席，展現大團結氣勢，基隆市黨部主委黃希賢轉述議長的話，說市黨部有史以來從沒這麼熱鬧過，人潮擠爆會場。

韓國瑜致詞向大家問好時再度幽默地笑談，看到一頭秀髮又比他帥氣的謝國樑，真讓他忌妒。韓說，他與青年座談，一開始感受到青年雙手抱胸武裝自己，當她講到一半，青年雙手放下，結束後青年面帶笑容，離開後團體合照，他直指，青年人的思考之中，被置入太多負面元素，太多亡國感、香港問題、主權被出賣，韓國瑜是壞蛋等。

韓誠摯地說，這一趟走下來將近20多天，更能了解與貼近民意，對從政者多麼重要，看到支持者為他加油打氣，心中寧靜且沉重，沒有一絲一毫喜悅，每個掌聲歡呼聲，都代表肩膀上責任更沉重。

話鋒一轉，韓國瑜痛批，若讓蔡政府繼續走下去，貪汙、腐敗、派系分贓、執政團隊跟匈奴一樣，不停掠奪，且掠奪完就走人，「入長城搶完就走人」，講一句不客氣的話，執政團隊不愁吃不愁穿，生活已經不錯，為什麼不為台灣人民好好努力認真打拼，難道風力發電需要發到2兆？前瞻需要花8800億元？太多事情看不明白、不懂。

(中時 )