歌唱節目《台灣那麼旺》高手組吳雨璇、楊淨宇、衛冕者吉巴奈以及節目出道的歌手蔡家蓁近日參加民視網路節目《娛樂超skr》，主持人小路、阿甘準備「天后速成班」要來訪問實力堅強的女歌手，沒想到居然是讓一群女生尖叫連連的「我愛該該叫」恐怖箱單元，讓比賽見過大風大浪的女歌手們，個個嚇到花容失色走音連連。

年紀最小的吳雨璇第一個唱〈手掌心〉，摸到假蜘蛛柔軟手感，不但嚇得表情扭曲，還搞笑直喊，「腋下都濕了」，其他歌手在摸恐怖箱，她尖叫聲都沒間斷過，讓阿甘、小路封她「現場最ㄎ一ㄤ」。第二個號稱節目命最硬，沒被打下舞台的楊淨宇，她演唱在《那麼旺》獲得最高分的〈聽說愛情回來過〉，主持人用假蟑螂考驗她膽量，沒想到調皮的阿甘在楊淨宇手伸進箱子時，偷碰她的手增加驚恐度，這一招果然讓她瞬間尖叫，全體女生還一起瞬間崩潰，直呼主持人太壞，沒想到楊淨宇回復鎮靜後，竟說：「我海豚音有上去嗎？」讓眾人笑歪。

女星瘋狂尖叫。（民視提供）

原住民歌手吉巴奈則開嗆：「難不成你去山上抓東西嚇我嗎？」沒想到一接受膽量考驗，居然是麵包蟲，在PUB界駐唱擁有高知名度的她難得露出驚慌失措的表情，一度捶打椅子，演唱〈盛夏光年〉幾度飆出超高音。最後則是正在宣傳專輯《美。即刻》的蔡家蓁，還沒上場就露出「失魂」表情，手伸進去恐怖箱演唱〈我不難過〉瞬間高音「上上下下」，讓小路笑問：「這是按到KTV裡面的變聲器嗎？」

(中時 )