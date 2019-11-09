日本關西機場今天因無人機鬧場關閉跑道逾一小時，航班大亂，目前已恢復起降，這是3週內第3次發生。關西機場公司呼籲，在機場附近使用無人機可能觸法，盼政府強化因應對策。

日本放送協會（NHK）報導，這起無人機鬧場事件發生在日本時間上午8時過後，造成關西機場兩條跑道被迫關閉逾一小時，影響部分航機起降，航班大亂。

國土交通省關西機場辦公室表示，機場工作人員大約上午8時目擊疑似無人機在跑道附近飛行。關西機場獲報後立即在8時13分關閉兩條跑道，並在9時24分確認飛安無虞後重新開放航機起降。

各家航空公司表示，受到機場跑道關閉影響，部分航機不得不轉降其他機場或取消，也導致航班大亂。

關西機場7日晚間也因為無人機鬧場，關閉跑道約2小時。當晚跑道兩度關閉，總計造成24個航班被迫變更目的地、折返起飛機場及延誤起降等。

日本產經新聞報導，部分受影響的航機已轉降到鄰近的大阪伊丹機場。

關西機場公司當時也通報大阪府警方的關西機場警署，警方派員前往蒐證，但未見無人機蹤跡。在機場附近擅自操作無人機，可能觸犯航空法等日本法律。

關西機場10月19日及本月7日也發生無人機鬧場，造成跑道關閉的情況；今天是短短3週內發生的第3起。

關西機場公司公關部門負責人說，無人機對搭機旅客造成嚴重困擾，但機場公司能做的有限，希望中央政府能推動強化法制面等因應對策。

日本國土交通大臣赤羽一嘉8日說，這是對起降航機安全造成重大影響的事態，將完善相關因應體制全力防止類似情況一再重演。

目前已知日本政府正推動引進能偵測無人機的感應器等系統，並與機場管理公司合作強化警戒體制，也在檢討目前對無人機的管制措施。

(中央社)