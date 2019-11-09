外傳鴻海創辦人郭台銘近日透過管道聯絡親民黨主席宋楚瑜，計畫引用《選罷法》第22條，接受雙政黨（親民黨、台灣民眾黨）推薦成為總統候選人；對此台北市長柯文哲今上午受訪時說，「沒聽說，有真的發生再講啦！郭台銘要選當時就選了，何必再弄什麼親民黨的，不需要啦！」

媒體繼續追問「柯宋配」是否有望成形？柯文哲聽聞後長嘆一口氣說，「大家想像力都很豐富，有發生再來煩惱啦！」

(中時 )