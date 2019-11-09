支持「郭宋配」？柯文哲：郭要選早就選了啦！ 11:362019/11/09 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 對於是否支持郭宋配？台北市長柯文哲今上午受訪時說，「沒聽說，有真的發生再講啦！郭台銘要選當時就選了，何必再弄什麼親民黨的，不需要啦！」。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外傳鴻海創辦人郭台銘近日透過管道聯絡親民黨主席宋楚瑜，計畫引用《選罷法》第22條，接受雙政黨（親民黨、台灣民眾黨）推薦成為總統候選人；對此台北市長柯文哲今上午受訪時說，「沒聽說，有真的發生再講啦！郭台銘要選當時就選了，何必再弄什麼親民黨的，不需要啦！」 媒體繼續追問「柯宋配」是否有望成形？柯文哲聽聞後長嘆一口氣說，「大家想像力都很豐富，有發生再來煩惱啦！」 (中時 ) #親民黨 #柯文哲 #郭台銘 #候選人 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 宋楚瑜擬四度參選總統 綠委：機率超過8成 11:312019/11/05 政治 詛咒母親過世極度惡毒 郭台銘親赴刑事局提告 12:262019/11/05 社會 支持宋選總統？柯：要選第5次太累了 14:042019/11/05 政治 親民黨：宋楚瑜選總統機率8成 一周後宣布決定 16:352019/11/05 政治 老宋八成會選總統 1周後宣布 04:102019/11/06 政治要聞 柯文哲到市議會接受總質詢 17:092019/11/08 政治 宋楚瑜準備好了？ 親民黨公布首波區域立委提名 18:052019/11/08 政治 台北》太陽花國賠案 柯文哲：實務上看不能不上訴 18:282019/11/08 政治 郭宋配成形？郭辦嚇壞否認 10:042019/11/09 政治 回應傳聞中的郭宋配 李鴻鈞賣關子 10:192019/11/09 政治 政治熱門新聞 5顆核彈將爆？網：韓國瑜嚇死人 - 政治 郭宋配成形？ 郭台銘回應了 - 政治 被高嘉瑜洗臉 陳水扁出這招報復 網驚：有夠狠 - 政治 韓蔡差距拉近 趙少康驚：他有壓力了！ - 政治 倒數計時 網：國民黨贏的關鍵是他？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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