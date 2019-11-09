蔡英文總統今（9日）上午10時許前往新北市板橋區參加「蔡英文總統、立委羅致政連任競選總部」成立大會。（杜宜諳攝）

蔡英文總統今（9日）上午10時許前往新北市板橋區參加「蔡英文總統、立委羅致政連任競選總部」成立大會。（杜宜諳攝）

蔡英文總統今（9日）上午10時許前往新北市板橋區參加「蔡英文總統、立委羅致政連任競選總部」成立大會。（杜宜諳攝）

立委羅致政在台上親吻妻子。（杜宜諳攝）

蔡英文總統今（9日）上午10時許前往新北市板橋區參加「蔡英文總統、立委羅致政連任競選總部」成立大會。（葉書宏攝）

蔡英文總統今（9日）上午10時許前往新北市板橋區參加「蔡英文總統、立委羅致政連任競選總部」成立大會，現場聚集數千名支持者相挺，蔡總統致詞時細數任內政績，她強調，經濟穩定成長，今年第1季、第2季、第3季都是四小龍第一。

蔡總統表示，剛上任有一些不順的地方，但執政團隊很快檢討調整，目前的執政團隊是最有效率、最有經驗、最有魄力的團隊，替國家打基礎，期許民眾再給團隊4年的時間。

蔡總統說，經濟是穩定的成長，今年第1季、第2季、第3季都是四小龍第一，這是相當不簡單的成就，儘管國外經濟環境不利，但台灣人有韌性，在危機中找到機會，讓經濟持續成長，「執政者要將人民、經濟從危機中帶往機會。」

蔡總統表示，經濟發展時也有發現到高齡化、少子化問題，推出長照政策2.0，讓長者在社區、鄰里得到照顧，每年增加預算，長照預算從50億元增加至400億元，政府要籌措財源照顧長者，「未來一定會擴大對長者的照顧。」

另外，針對少子化問題，蔡總統再度重申，時常看到阿公阿嬤帶著孫子，都會關心有沒有送幼兒園，阿公阿嬤常反映名額不足，2024年要增加公立幼兒園3000班，如今已增加1000班，未來4年再增加2000班。

蔡總統也強調，幼幼班一定快速增班，年輕人可以無後顧之憂，阿公阿嬤可以有自己的時間，「年輕人要敢生、敢養，因為國家跟你一起養！」

(中時 )