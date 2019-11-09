針對國民黨總統參選人韓國瑜認為購買房產爭議已侵害到個資，對此，蔡英文總統今（9）日上午表示，相關單位已經澄清，她認為韓在事情發生時，都有一個慣性，就是用國家機器來掩蓋他很多受到爭議的事情。

蔡總統今（9）日上午出席「第一銀行120周年慶祝運動大會」，媒體持續關心韓國瑜購買房產一事，蔡總統表示，相關單位已經澄清說明，重點還是要請韓把人民所質疑、社會所質疑的事情說清楚。

蔡總統提到，畢竟國家機關要發動公權力調查時，必須要有相當的證據跟合理的懷疑。如果沒有相當的見解、合理的懷疑，就是在濫用公權力及濫用國家資源。任何從事公職的人，都要有這樣一個基本的觀念。

總統府發言人丁允恭補充說，如果韓國瑜真的主張個資外洩，請他說清楚，哪一項受到法律所保障的個資，受到了不法的侵害，然後檢具相關的證據，依照法定的程序，向檢警提出檢舉，相關的機關一定會依法進行偵辦。

(中時 )