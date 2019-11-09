大腸癌發生人數連11年高居所有癌症首位，台灣平均每天新增41名患者，全年更高達1萬5千人中鏢，台大大腸直腸科主治醫師黃約翰說，根據哈佛大學一項長達27年、8.7萬人參與的大型研究發現，男性每周吃兩次優格，可減少20%的大腸息肉發生率，其中潛在的惡性息肉風險更可大降26%。

秀場天王豬哥亮、賀一航相繼因大腸癌病逝，余天女兒余苑綺也爆產子後直腸癌復發，讓民眾聞大腸癌色變。黃約翰表示，近年大腸癌有一個全球趨勢，就是患者年齡下降，過去50歲以下患者約佔10%，但近5年已增加到12%至13%，主要原因指向肥胖，因為飲食習慣改變導致體重過重的年輕人愈來愈多，而脂肪會造成全身性的發炎，連帶造成大腸癌罹患年齡下降。

研究發現，每周吃兩次優格的男性較不吃優格者，大腸息肉發生率降20%，惡性息肉風險更大降26%。（圖／shutterstock）

另外，根據小鼠實驗發現，肥胖者的腸內菌和體重標準者的腸內菌不同，目前醫界推測，肥胖者的腸內菌恐也是導致大腸癌風險提高的主因之一。

針對腸內菌和大腸癌的關連性，黃約翰說，美國哈佛大學從1986至2012年間，鎖定3.2萬名男性及5.5萬名女性的大腸鏡檢查進行追蹤，結果發現每周吃兩次優格的男性較不吃優格者，大腸息肉發生率降20%，惡性息肉風險更大降26%，推測應是優格能改變腸內的菌種環境，進而降低息肉的發生率。

不過，這項研究在女性身上，卻未發現明顯的關連性，黃約翰說，這可能和女性的腸內菌種環境比較複雜所致。

(中時電子報)