「2020／2021年度國立臺灣大學海外教育展」於今（9）日舉行，台大校長管中閔在致詞時表示，學校會盡最大的努力，並感謝許多校友學長姐們的大力資助，提供更多希望出航獎學金的名額，讓同學們有更多機會探索世界，「世界這麼大，鼓勵大家出去走一走。」

台大表示，每學年校內均有超過1200名學生，至世界各國姊妹校進行一學期或一學年的交換學生計畫、雙聯學位計畫及海外短期研修，為全國各校出國交流學生人數最多之大學。

台大每年於11月配合校慶，舉辦一年一度的海外教育展，吸引超過1500人次蒞臨參觀、諮詢。本屆教育展是12年來首度移至椰林大道戶外擴大舉辦，由26國104所姊妹校代表、來校交換學生，以及返國交換學生共同設攤，推廣姊妹校交換、就學資訊。

台大表示，活動有超過100個姊妹校攤位，其中包括美國加州大學、日本東京大學、早稻田大學、京都大學、新加坡國立大學、南韓首爾國立大學、英國牛津大學哈福特學院、德國漢堡大學、澳大利亞雪梨大學等國際名校共同出席。

除了展覽攤位外，同時也在台大講堂（錢思亮紀念講堂）舉辦一系列海外教育計畫說明會，介紹交換學生計畫、雙聯學位計畫及海外暑期課程，並且邀請曾出國交換的同學分享交換學生計畫的準備訣竅及海外求學的心路歷程。同時英國文化協會、德國學術交流中心、法國在台協會–法國教育中心、日本台灣交流協會、澳洲辦事處等駐台單位也受邀設攤提供前往各國留學的第一手情報。

台大指出，透過海外教育展，學生可以全方位了解各國姊妹校特色，以及台大提供之各項彈性多元的海外教育計畫，讓學生在學期間不受地理位置限制，只要勇於踏出腳步，皆有機會實現出國學習的夢想，多面向兼顧語言加強、學業精進及文化交流，實質提升國際競爭力，探索國際舞台的機會與可能。

活動時間：2019年11月9日（六）上午10時00分 開幕式

活動地點：台北市大安區羅斯福路四段1號

活動網址：https：／／oia.ntu.edu.tw／…／nt…／studyabroadfair／studyabroadfair

(旺報 )