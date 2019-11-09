羅素此役雖拿生涯新高52分，卻還是沒法幫助勇士贏球。(美聯社)

看到羅素9日勇猛火力表現，就連柯瑞都不禁發推，「歡迎歸位！羅素。」可惜這樣勇士還是無法贏球！傷癒復出的羅素攻下生涯新高52分，可惜勇士跟地主灰狼拚到延長加賽，仍以119比125敗下陣來，最起碼羅素證明自己球星價值。

靠著羅素強大火力支援，勇士意外在客場一路處於領先，灰狼仍靠雷曼末節最後59.7秒上籃，把比數追成106比108緊張局面，羅素雖在最後29.8秒投進中距離，灰狼卻靠唐斯兩罰俱中、威金斯切入上籃追平，硬是把比賽逼入延長。

儘管羅素在延長賽火力仍然猛烈，個人包辦7分，包含最後43.5秒的三分球，可惜灰狼也靠威金斯最後23秒投進三分球，接下來葛倫羅賓生的傳球被抄截，讓柯文頓站上罰球線兩罰俱中，徹底止住勇士反撲氣勢，羅素白忙一場！

羅素全場投37中19，含三分球投17中7，除了攻下生涯新高得分，更有9籃板、5助攻、3抄截與2火鍋，表現確實相當全面，可惜他並未得到太多年輕隊友支援，柏克斯替補攻下18分，曾拿生涯新高34分的菜鳥前鋒帕斯卡12分。

灰狼得以成功逆轉的頭號功臣，則是同跟羅素一樣不被看好的威金斯，他拿40分、7助攻、5籃板及3火鍋，羅素的好友唐斯也有20分、14籃板，柯文頓17分、11籃板及5抄截。

(中時電子報)