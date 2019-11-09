立委參選人張銘祐前往新店區惠國市場掃街拜票，與張銘祐長期共同合作的知名電視評論家汪潔民、邱明玉也到場參與，用名嘴挺銘祐的實際行動。（張銘祐服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市議員陳永福替張銘祐批綵帶。（張銘祐服務處提供／葉書宏新北傳真）

民進黨新北市第11選區立委參選人張銘祐出身電視名嘴，這次參選也獲得名嘴的力挺，今（9）日知名電視政經評論家汪潔民、邱明玉就現「聲」新店，聲援張銘祐參選。而民進黨資深議員陳永福，與前立委陳朝龍也出席記者會，議員陳永福並為張銘祐披上參選人綵帶，象徵前輩力挺後輩，團結齊心拼勝選的決心。

張銘祐前往新店區惠國市場掃街拜票，與張銘祐長期共同合作的知名電視評論家汪潔民、邱明玉也到場參與，用名嘴挺銘祐的實際行動，表達對張銘祐投入參選的認同與支持。

張銘祐表示，很感謝媒體評論同事前來，大家都在評論圈，對政治事務、社會改革都有深入的看法，也經常交換意見，汪潔民跟邱明玉精闢的評論見解，也受到許多民眾的肯定，擁有一定程度的輿論影響力。這次能得到汪潔民、邱明玉兩位知名評論家的支持，也代表自己的參選理念獲得了他們的認同，期望可以藉著他們的影響力，讓更多民眾認識自己，並進而支持銘祐，讓名嘴挺銘祐進一步擴大為民眾挺銘祐，讓銘祐進入國會來為大文山的民意發聲。

陳永福也來陪同張銘祐掃街拜票，陳永福支持張銘祐不遺餘力，不但親自出馬擔任張銘祐競選總部主委，多次帶著張銘祐深入基層，更是在現場將參選人綵帶親自為張銘祐披上，透過這個深具意義的動作，表達資深前輩對新人後輩的力挺跟支持。

張銘祐表示，對陳永福力挺的深刻感謝，他說，未來也將會秉持陳永福議員服務民眾的積極態度，跟陳永福議員一樣隨時讓民眾找得到、服務做得到，中央地方一條龍，為新店鄉親發聲，為大文山的發展努力。

(中時 )