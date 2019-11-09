阿Ken、納豆主持17 Media節目《明星製作人》，各自帶隊努力，近日進行第一季最終回對決，阿Ken之前一路輸慘慘，這次突然好運降臨，居然獨得「帝王級體驗大獎」，在便利商店開吃雙11美食，還享用混血天菜型男主廚肯納親手特製的創意料理。

阿Ken為做出自我突破的2.0版本節目，企畫結合他們隊體力跟智力兩大強項的「健身房找碴任務」，製作小組感覺到阿Ken對成績比數太在意，特別準備「帝王級享受大獎」。阿Ken 和3位隊員在健身房進行健身房找碴任務，他情緒很嗨，接連展現敏捷身手、好體力和敏銳觀察力，小甜甜則看到負責把關的教練們，眼睛立刻發亮，心思都飛到身材健碩的猛男教練們身上，爭奪獎勵已經變成次要目標。

阿Ken與隊員努力贏比賽。（17 Media提供）

已很有合作默契的阿Ken和小甜甜積極互相幫對方謀福利，阿Ken看小甜甜看著教練們嬌羞甜笑，小甜甜跟教練一有肢體接觸，阿Ken就故意喊：「觸電了？有可能就是你喔。」還跟隊員提議，「不如就把她留在這裡，我們去樓下喝咖啡等她。」

(中時 )