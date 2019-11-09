盧學叡剛加入17 Media多元主播行列，適逢年度最大購物盛事「雙11」進入最後倒數時刻，大陸電商網站也搶在此熱點攜手該平台，跨界合作舉辦「心願之城大使爭霸賽」，透過App選出20名心願之城大使，透過雙方這次合作的跨界新玩法，期待攜手衝出雙11高買氣。

值得一提的是，心願之城大使選拔最終決賽的杭州AI酒店住宿獎勵，吸引眾多人氣主播積極參賽，盧學叡意外出現在活動榜單20名外，他很意外看到自己出現在活動榜單中，原來是粉絲自動幫忙投票拱他參賽，希望讓他有機會到杭州入住AI酒店，盧學叡笑說：「粉絲們怎麼知道我一直有關注高科技無人酒店的相關消息，如果有機會很想帶家人去住住看。」

盧學叡粉絲超暖心。（17 Media提供）

雖然粉絲們幫盧學叡努力衝活動，可惜最後以些微之差掉在20名之外，無法進決賽競爭角逐買氣前三名，而成功入選前20名可參加決賽的主播，包括富邦啦啦隊的隊長安妮，截至雙11活動期間，為前往杭州AI酒店，將展開一場直播間買氣大戰。

(中時 )