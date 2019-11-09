新北市永和警分局辦理「福和學院」職前教育訓練。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局辦理「福和學院」職前教育訓練。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局辦理「福和學院」職前教育訓練。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局辦理「福和學院」職前教育訓練。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局為凝聚新進人員向心力，協助瞭解轄區概況，增進各項工作所需知能及服務態度，以順利推動各項勤業務， 5日至8日等4天辦理「福和學院」職前教育訓練，希望新進同仁用最短時間迅速融入該分局工作文化，了解轄區民情及治安交通現況，成為即戰警力。

派補永和警分局基層警力計有18名，分局長謝宗宏對新進同仁相當重視，特別安排職前講習，內容以治安、交通、為民服務為主軸，輔以執法情境實戰模擬演練強化員警執勤安全，藉由各業管專責人員及資深學長姐對案例研析、應遵循之法令、程序及情境模擬等方式講授，期使新進同仁在面對各項工作得以順利遂行，課程內容豐富多元、實用，參加員警皆感受益良多。

永和警分局長謝宗宏勉勵新進同仁，認真學習各項警察勤業務，培養厚實的專業能力、敏銳的觀察力，以及關懷民眾的同理心，以贏得民眾對警察的信任，賡續為永和治安、交通努力，創造高效率與高品質的警政服務。

(中時 )