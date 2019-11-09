勇士開季至今2勝7敗。快艇隊貝弗利(Patrick Beverley)開季時曾跑去向勇士後衛柯瑞(Stephen Curry)叫囂：「過去5年是你們的，未來5年是我的！」柯瑞只能笑笑地說：「你恐怕沒有那麼多年了(貝弗利31歲)。」貝弗利自討沒趣，但這反映出一個現實，大家忍了5年，現在紛紛找機會修理勇士。

失去了杜蘭特(Kevin Durant)，主力柯瑞、湯普生(Klay Thompson)又受傷，勇士從超級強隊消退為一支普通球隊。拓荒者胡德(Rodney Hood)告訴美媒Bleacher Report說：「我很尊敬勇士格林(Draymond Green)，但過去他十分張揚，處處在大家面前彰顯勇士天下無敵。現在大家都很期待碰上勇士，他們沒有KD了，完全是公平較量。」

Bleacher Report指出，勇士裡最讓人忌恨的是柯瑞與格林，一位東區高管表示「柯瑞的抖肩舞和咬牙套動作」激起他本季復仇的慾望，另一位與勇士同組的人說他最恨的是格林，「因為他根本沒那麼強。」

現在是大家報復的時候了，一位勇士的敵對球員告訴Bleacher Report說：「我們想痛宰他們，然後看著柯瑞第4節用毛巾包著頭坐在場下。但這畢竟不是過去那支勇士(陣容改變很多)，我們的目標只有柯瑞和格林。」

馬刺蓋伊(Rudy Gay)在擊敗勇士(那場只剩格林)之後說：「你覺得聯盟裡有人會同情格林嗎？根本不可能。他們的球員和球迷過去幾年已經享受過，該換其他球隊登頂了。雖然勇士還有很好的陣容，但是他們現在無法輕鬆贏球了。」

(中時電子報)