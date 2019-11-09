台灣民眾黨發起人蔡壁如日前透露，有意邀時代力量立委黃國昌列入民眾黨不分區第1名，不料卻引發時力內鬨，外傳這也是台北市議員林亮君以及黨員吳崢昨宣布退黨的導火線；對此台北市長柯文哲今受訪時表示，看不懂時代力量這個黨在幹麻，怎麼一堆人都跑掉了，但這件事跟台灣民眾黨無關。

時代力量面臨泡沫化，繼創黨元老委林昶佐、洪慈庸不滿黨中央路線決定退黨，接著陳雨凡、蕭新晟與馮光遠也相繼離黨，昨台北市議員林亮君以及黨員吳崢也宣布退黨，全黨岌岌可危，對此柯文哲說，林亮君前陣子才計畫要選黨主席，昨又宣布退黨，讓人看不懂這個黨在幹麻，怎麼一堆人都跑掉了；至於是否受台灣民眾黨影響？柯說，「問題是絕對跟我們無關啊，退黨的人也不是跑到我們這邊來」。

媒體詢問蔡璧如邀黃國昌列入不分區第1名一事，柯文哲說，「蛤？什麼意思？聽不懂」，若以真實數字作分析，黃國昌要馬在不分區名單中排名第1名，把他排到第4名或第6名，擺明是要技術性的把他幹掉，「不過這都是黨內聲音，一切尚未確定。」

媒體追問，民眾黨不分區立委名次和數量有誰？郭家軍是否優先入選？柯文哲指出，屆時公布就知道了，不必那麼緊張，若郭台銘推薦的人選ok就放進去，畢竟民眾黨偏向「徵才」，每個地方都可以推薦好的人才。

(中時 )