曾先後嫁給「披頭四」成員喬治哈里森（George Harrison）、「吉他之神」艾瑞克克萊普頓（Eric Clapton）的名模貝蒂伯伊德（Pattie Boyd），在結束兩段轟轟烈烈的婚姻後寄情於攝影，近年在各地巡迴展出，這次終於將「George，Eric & Me」攝影展帶來亞洲香港，讓外界一窺這3位傳奇人物在那美好1960年代的生活樣貌。

展覽可見貝蒂用鏡頭紀錄兩位搖滾巨星，當中穿插幾張她的美照，想當然是出自兩位前夫之手，誰的攝影技巧比較好？她笑說：「喬治，因為他本來就比較常攝影，經驗比較多，自然拍得比較好。」她在什麼情況下「被偷拍」有些已經記不得，但每一個她捕捉下來的畫面她卻是一清二楚。她最喜歡一張喬治站在彩虹底下的照片，「那時我跟他已經離婚4、5年，我去探望他，我們站在他家花園，看見那道令人驚豔的大彩虹。」

她故事說得平淡，但當年3人的感情糾葛可是轟動全球的八卦：她嫁給當紅的喬治，又被喬治的好友、艾瑞克橫刀奪愛成功。〈Something〉、〈Wonderful Tonight〉、〈Layla〉等膾炙人口的情歌都是兩人以她為繆思而作。她說：「在成為愛人、夫妻之前我跟喬治就是朋友。友誼一直存在且超越任何事。」然而要拍出一眼瞬間的照片，光友誼不足以承載深刻感情，她承認：「友誼很重要，但愛才是靈感來源。」

貝蒂伯伊德（左）在何超儀的策劃下至香港舉辦「George，Eric & Me」攝影展。（852 Films提供）

許多人認為她是世上最幸運的女人，能夠嫁給兩位搖滾巨星，她不否認：「我擁有不可置信的經驗，浸淫在音樂、聲名的世界，活在一個好像無人能及的泡泡中。所有的一切都很美好，但也消逝地很快。」1989年她與艾瑞克離婚後，意識到自己不再是「名人太太」，「那時候沈浸在深沈的悲傷，是一種什麼話都不想說的感覺。我花了好幾年才找到自己，期間靠研究音樂，尋求治療師，與朋友相處才逐漸走出來。」

她鏡頭下的1960年代，如夢似幻般地美好，「派對、俱樂部、聚餐不停歇，我們（披頭四）是一個大家庭，充滿很多歡樂。然後有一天結束了，彷彿從一場美夢中醒來。」會不會懷念那段時光？她斷然地說：「不，因為我擁有過了，結束了，所以不會去想念。」如今那段流金歲月被她化為「George，Eric & Me」展覽上，一幅幅永遠定格的美好攝像。

(中時 )