貝蒂伯伊德（Pattie Boyd）這次選在香港舉辦「George，Eric & Me」攝影展，主要是何超儀的策劃與牽線，兩人在坎城影展派對上認識相談甚歡結下合作契機。展覽上除了貝蒂與兩大搖滾巨星的身影，還可見貝蒂替何超儀夫婦拍攝的沙龍照，何超儀說：「因為我們結婚時沒有拍攝正式的婚照，只有婚禮上的照片，所以貝蒂幫我們拍的就等於是婚紗照。我等一下要趕快去買下來，不能被別人買走！」

貝蒂回憶幫何超儀夫婦拍攝時，並沒有給太多指示，「讓他們自然地移動，兩個人的動作就非常有默契。」貝蒂的作品多以人物為主題，如何判定對的時機按下快門？她說：「這很難說，但我就是知道。我會等待感覺對的時候馬上按下去。我看光、臉的形狀，以前心裡會有一些圖樣，但久了，有時非常了解對方，就能夠意識到哪個才是難得一見的畫面。」

貝蒂伯伊德（左）在何超儀的策劃下至香港舉辦「George，Eric & Me」攝影展。（852 Films提供）

之所以想把展覽帶到香港，何超儀認為許多香港年輕人玩搖滾樂，但對過去經典只存有模糊印象，像是不知道披頭四誰是吉他手、誰是貝斯手，「照片中的美好時代應該重現！」展覽在21日以前於The Upper House奕居酒店舉行，之後也會在北京舉辦。貝蒂得知台灣的搖滾樂也發展興盛，興致勃勃地想馬上移師台灣，直問眾人：「那我們為什麼還在這？」

(中時 )