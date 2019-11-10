呂姓男子與陳姓早餐店老闆娘發生婚外情，10天內連跑陳婦住處嘿咻5次，呂妻發現後，帶丈夫、小孩及友人向陳婦興師問罪，卻遭陳婦反嗆「死賤人、死肥人」，陳婦氣憤難平，再到呂男住處留下「家破人亡、全家死光」的恐嚇字條，台北地院依公然侮辱、恐嚇罪各判處陳婦罰金5000元、拘役40天，可易科罰金4萬元，另須賠償呂妻4萬5000元。

至於呂男、陳婦被控妨害家庭部分，法官因呂妻撤告、罪證不足，分別判處呂男公訴不受理、陳婦無罪。

檢方起訴指出，陳婦因經營早餐店，2017年6月認識呂男，2人產生情愫，呂妻因自丈夫手機中，發現丈夫與陳婦「親愛的」、「我好想妳」、「不停的對妳說我愛妳」、「晚安寶貝」等親暱訊息，懷疑丈夫自今年2月11日、13日、14日、19日、21日在陳婦家中發生5次性關係。

呂妻發現丈夫出軌後，欲質問「小三」陳婦，要求陳婦解決此事，2月24日下午，呂妻帶同丈夫、2名子女、3名友人大陣仗前往陳婦住處，要與陳婦談判。

但陳婦也非省油的燈，雙方見面談判時，陳婦直接對呂妻嗆罵「死賤人、死肥人」，之後，陳婦認為呂妻已上門尋釁，但偷腥的呂男卻從未與她談清楚，避不見面，是欺騙她感情，心有不甘，3月3日深夜跑到呂家樓下欲找呂男出面談。

陳婦寫下「你這樣太過份了，說好要打電話給我，說好要談談的，居然一直在騙我，你真的要為那隻該死的賤肥豬做成這樣嗎？打電話給我，不要真的搞到家破人亡、全家死光才後悔，務必要打」的恐嚇字條，貼在呂男機車上。

北院依公然侮辱罪判陳婦罰金5000元、恐嚇罪判陳婦拘役40天，可易科罰金4萬元，另須賠償呂妻4萬5000元，至於陳婦被控相姦罪部分獲判無罪，可上訴。

(中時 )