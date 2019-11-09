國民黨總統參選人韓國瑜，日前遭踢爆十幾年前失業時，曾出手訂下台北市南港第一豪宅」，總價近7200萬元，背後操刀是李佳芬的「貴婦購屋團」，對此名嘴羅友志則呼籲韓國瑜要小心，因為民進黨開始出奧步了。

韓國瑜被踢爆買下北市南港豪宅，對此他澄清是在北農任職前一年買的，後來因財務壓力轉賣，更重申不是拿7200萬買房，對此名嘴羅友志表示南港豪宅案爆料絕非震撼彈，接著分析爆料分成兩種，一種是一槍斃命，像國務機要費、濟州島照片等，不諱言是國民黨昔日擅長手段，另一種則是虛料實打，提告、發誓後不了了之，像是吳敦義錄音帶，黃俊英走路工，這是民進黨所擅長，此次南港豪宅案屬於後者，無料可打下只得硬扯，並不會造成大傷害。

羅友志臉書全文。（圖／羅友志oo有事找友志臉書）

不過羅友志也提醒韓國瑜，這種爆料民進黨通常在選戰倒數才會祭出，如今還有65天就急忙端出打選戰，讓他擔憂有更狠手段擺在最後，因此呼籲韓國瑜在民進黨奧步齊發的狀況下，鋼盔防彈衣應該先穿好。

(中時電子報)