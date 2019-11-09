中國國務院港澳辦主任張曉明在中共十九屆四中全會的《輔導讀本》中撰文，當中強調香港尚未完成基本法第23條立法，也未設立相應執行機構，這是近幾年來「港獨」等分離勢力的活動不斷加劇的主要原因之一。建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，已成為香港當前的緊迫任務。

張曉明於《〈中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定〉輔導讀本》指出，香港尚未完成基本法第23條立法，也未設立相應執行機構，這也是近幾年來「港獨」等本土激進分離勢力的活動不斷加劇的主要原因之一。建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，強化執法力量，已成為擺在香港特別行政區政府和社會各界人士面前的突出問題和緊迫任務。

張曉明表示，目前，澳門已經完成基本法第23條立法，建立了維護國家安全委員會及其辦公室，並主動在立法會選舉法中增「防獨」條款，下一步還將制訂和修改相關配套立法。

他強調，建立健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制。維護國家安全是全面準確貫徹「一國兩制」方針的核心要求，是特別行政區的憲制責任。在特區建立健全維護國家安全的法律制度，完善相關執行機制，天經地義，也有其實際需要。

(中時 )