外傳鴻海創辦人郭台銘近日透過管道聯絡親民黨主席宋楚瑜，計畫親民黨、台灣民眾黨結盟成為總統候選人「郭宋配」，前新北市長朱立倫今參加國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷淡水競選總部成立大會，受訪時表示，郭辦都否認了，應該尊重郭辦的否認，隨即步入會場。

(中時 )