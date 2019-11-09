傳「郭宋配」 朱立倫：尊重郭辦否認 13:072019/11/09 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 朱立倫今參加國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷淡水競選總部成立大會。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外傳鴻海創辦人郭台銘近日透過管道聯絡親民黨主席宋楚瑜，計畫親民黨、台灣民眾黨結盟成為總統候選人「郭宋配」，前新北市長朱立倫今參加國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷淡水競選總部成立大會，受訪時表示，郭辦都否認了，應該尊重郭辦的否認，隨即步入會場。 投票》宋楚瑜若參選 會拉走韓的票嗎？ (中時 ) #2020大選 #立委 #朱立倫 #侯友宜 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 最強母雞侯友宜 偕立委參選人拍定裝照 04:102019/11/05 地方新聞 朱立倫 顏寬恒 聽海MV首播 04:102019/11/05 地方新聞 顏寛恒X朱立倫唯美MV 學者承認這梗很吸睛 10:532019/11/05 生活 將與韓國瑜合體造勢？侯友宜：角色的扮演永不會忘 11:542019/11/05 政治 朱立倫龍潭市場學客語 稱最強母雞是韓國瑜 13:212019/11/08 政治 準公托經費暴增 侯友宜新北願意扛 04:102019/11/09 地方新聞 輔選呂玉玲 朱立倫撂客語搏感情 04:102019/11/09 地方新聞 韓蔡差距拉近 趙少康驚：他有壓力了！ 09:262019/11/09 政治 郭宋配成形？郭辦嚇壞否認 10:042019/11/09 政治 綠營黑韓豪宅案心有戚戚焉？侯：不批評 12:342019/11/09 政治 政治熱門新聞 被高嘉瑜洗臉 陳水扁出這招報復 網驚：有夠狠 - 政治 5顆核彈將爆？網：韓國瑜嚇死人 - 政治 王浩宇爆：時力還有3人要退黨 全因對這人不滿 - 政治 郭宋配成形？ 郭台銘回應了 - 政治 韓蔡差距拉近 趙少康驚：他有壓力了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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