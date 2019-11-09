臺灣中國統一聯盟前主席、中華基金會前董事長王津平於今年9月7日病逝，定本月10日下午一點三十分假北市青少年發展處舉行追思會，追思會將以「愛人、育人、愛鄉、愛國」四主題，與各界共同緬懷其精彩的生命路程，紀念他對這片土地的愛及未竟的理想。

王津平過去半個世紀以來，在臺灣投身統一運動和鄉土社會運動，曾先後三次擔任中國統一聯盟主席、兩次擔任中華基金會董事長，參與創立勞動黨、工黨、勞動人權協會、夏潮聯合會、辜金良基金會等台灣愛國進步團體，參與創辦和編撰《夏潮》、《遠望》、《草原》、《春風》等黨外進步刊物，催生校園民歌運動，投入勞工運動、無住屋者運動、老兵返鄉運動、拯救雛妓運動、黨外民主運動。他教書育人、春風化雨數十年，深受學生愛戴，因此也被尊稱為「王老師」。

王津平老師追思會籌備委員會表示，追思會將以「愛人、育人、愛鄉、愛國」四個主題，邀請教育、文化、社運、工運、統運等各界代表致詞及領唱，遙念王老師豐富奮鬥的一生。現場亦將展出王津平老師的珍貴影像紀錄和手稿文章，要與各界好友從頭翻閱王老師這一生精采的詩篇，及他所代表的那一個追求理想的偉大時代。

(中時電子報)