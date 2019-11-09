備受鄉親關注的金門反賄選協會，今天上午召開首次會員代表大會。（李金生攝）

金門反賄選協會召開首次會員代表大會，投票選出理、監事等會務幹部。（李金生攝）

金門反賄選協會召開首次會員代表大會，投票選出理、監事等會務幹部。（李金生攝）

創會理事長吳阿謹醫師（中）與全體理、監事宣誓打擊犯罪，守護家鄉淨土的決心，希望鄉親父老加入洗刷「賄選島」汙名的行動。（李金生攝）

全國第1個正式立案的反賄選反黑金民間社團「金門縣鬼抓到獎金來大家發大財協會」今（9）日上午成立，目標對準即將登場的總統、立委大選，創會理事長吳阿謹醫師與全體理、監事宣誓打擊犯罪，守護家鄉淨土的決心，希望鄉親父老加入洗刷「賄選島」汙名的行動。

該協會在今年8月17日召開發起人會議及籌備會議，通過協會章程草案和報請縣府准予核備後，透過網路宣傳引起鄉親關注，誰會成為第1個被抓到的「鬼」？也成為大家議論的話題。

該協會在上午召開的首次會員大會，選出來自各行各業、不同黨派，涵蓋退休軍公教人員、民代和一般庶民的會務幹部：理事長吳阿瑾、常務理事楊銘達。理事翁明志、蔡秀雄、楊肅藝、何志堅、蔡建偉、楊明雄、莊旭英、彭垂濱、邱王義。常務監事林金量。監事王中聖、陳永富。

該協會指出，2001年9月4日監察院在針對烏坵「幽靈投票部隊」賄選的調查報告中，明指每逢選舉，金門就被封為「賄選島」或「幽靈島」，讓金門之民主政治蒙塵。2009年11月24日，時任法務部長王清峰在「清金門鎮總兵署」廣場主持反賄選誓師大會中敲響3聲銅鑼，1響「要遏止金門選舉歪風」、2響「要把賄選趕出金門」、3響「要為金門洗刷賄選島污名」，更坐實金門賄選島的汙名。

另指出，金門三合一選舉曾傳出1票1萬元的行情，時任金門地檢署檢察長陳宏達指揮所屬嚴查嚴打，共有4名縣議員涉賄選被拉下台，是歷年金門查賄斬獲最大的一次。可惜後來選風依舊「市井皆聞賄選，只有檢警查不到。」

理事長吳阿瑾強調，該協會會員將全面布線，配合檢警調查緝賄選，不讓「買票不一定當選；不買票一定當選不了」成為金門的選舉常態，也會精進各種查賄手法，希望鄉親莫再為了區區幾千元，就賣掉手中寶貴的1票，也歡迎大家提供抓賄「撇步」，讓「鬼」一一現形，無處可逃。

該協會考量鄉親礙於人情，不便親自舉發賄選，也願意承擔責任，即起接受檢舉。若賄選案經法院判刑，法務部所發檢舉獎金（總統、副總統選舉賄選檢舉獎金最高1500萬元；立委選舉賄選檢舉獎金最高1000萬元），將全數轉交原檢舉人。

(中時 )