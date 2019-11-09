蔡英文、洪慈庸神岡聯合競總9日成立，吸引上千支持者湧入力挺。（陳淑娥攝）

蔡英文、洪慈庸神岡聯合競總9日成立，交通部長林佳龍站台力挺，包括前行政院長賴清德、立法院副院長蔡其昌、立委陳亭妃，也為她加油打氣；林佳龍表示，高喊「抗中保台挺小英、立委做到第一名、建設地方無人比、台灣女兒最認真」力挺洪慈庸，強調2020年是非常關鍵的選舉，所有支持蔡英文總統的選民，全力支持洪慈庸，就是勝選保證，力拚總統、立委雙雙連任。

林佳龍表示，民進黨去年九合一選舉多數敗選時，也是蔡英文總統最艱難時刻，時代力量黨籍洪慈庸第一時間獨排眾議，跳出來支持蔡英文總統。林佳龍說，洪慈庸成為無黨籍時，當時蔡英文總統民調仍落後，但這也顯示她不是西瓜派、是台灣派，他強調，「吃人一口換人一斗，所有挺小英這票，100％一定要支持洪慈庸」。

林佳龍提到，洪慈庸對大台中建設的預算爭取最多，3年多就做到別人30多年沒辦法做到的，包括設置后里醫院、台灣燈會預算爭取，以及神岡國中升格完全中學、潭子穀倉、國道四號豐原潭子段、大雅系統交流道、台中國際機場升級、國道延伸新廣大橋等，絕對值得選民付託。

針對媒體詢問蔡賴配，林佳龍表示，蔡英文總統會挑選最好的搭檔，就像棒球隊一樣，每個人都有守備跟打擊位置，民進黨會大團結獲得大勝利，相信蔡總統會做出最好選擇，大家也會全力支持。

林佳龍表示，自己擔任蔡英文總統台中競選總部、以及洪慈庸競總主任委員，就像自己在選，會認真為兩位力拚連任輔選。對於神岡地區選情是否樂觀，他自嘲說，上屆市長選舉神岡僅小贏100多票，必須要更努力，從去年選舉後民意有很大轉變，相信選民會做出比較，共同力保關鍵一席，讓挺台灣、挺台中的洪慈庸連任，也相信所有投給蔡英文總統的選票，也一起力挺洪慈庸，就是勝選保證。

(中時 )