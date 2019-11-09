新北市長侯友宜假日輔選模式啟動，今天上午到淡水為國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷站台，侯友宜受訪時仍強調自己市政優先，僅利用假日和下班時間輔選，要求區長們跟事務官保持行政中立，不得出現在競選場合，致詞時更說「淡水區長假日如果來（輔選），明天就把他調職。」

侯友宜表示，雖然假日、下班後，每個人都有自己的政黨屬性，但市長到的場合，他會更嚴格標準檢驗事務官，先好好先拚市政，都不要到場，自己不要在選舉過程中，讓事務官無所適從。

(中時 )