緊盯事務官行政中立 侯說重話 13:042019/11/09 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜今天上午到淡水為國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷站台。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜假日輔選模式啟動，今天上午到淡水為國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷站台，侯友宜受訪時仍強調自己市政優先，僅利用假日和下班時間輔選，要求區長們跟事務官保持行政中立，不得出現在競選場合，致詞時更說「淡水區長假日如果來（輔選），明天就把他調職。」 侯友宜表示，雖然假日、下班後，每個人都有自己的政黨屬性，但市長到的場合，他會更嚴格標準檢驗事務官，先好好先拚市政，都不要到場，自己不要在選舉過程中，讓事務官無所適從。 投票》宋楚瑜若參選 會拉走韓的票嗎？ (中時 ) #2020大選 #侯友宜 #輔選 #事務官 也許您會感興趣 推薦閱讀 最強母雞侯友宜 偕立委參選人拍定裝照 04:102019/11/05 地方新聞 將與韓國瑜合體造勢？侯友宜：角色的扮演永不會忘 11:542019/11/05 政治 侯友宜宣布都更獎勵延3年 全力拚危險房屋重建 21:292019/11/05 生活 管線破裂板橋24里停水 侯友宜指示24小時內恢復供水 19:092019/11/06 生活 關注銀髮族生活 侯友宜：打造「銀新未來城」 10:492019/11/07 生活 侯友宜重申事務官行政中立 不用看市長臉色 13:112019/11/07 政治 準公托延伸3歲經費暴增1.5億 侯友宜：新北願意承擔 16:002019/11/08 政治 行政中立影片瘋傳 侯友宜：了解事務官配合長官的痛苦 19:082019/11/08 政治 準公托經費暴增 侯友宜新北願意扛 04:102019/11/09 地方新聞 綠營黑韓豪宅案心有戚戚焉？侯：不批評 12:342019/11/09 政治 政治熱門新聞 5顆核彈將爆？網：韓國瑜嚇死人 - 政治 郭宋配成形？ 郭台銘回應了 - 政治 被高嘉瑜洗臉 陳水扁出這招報復 網驚：有夠狠 - 政治 倒數計時 網：國民黨贏的關鍵是他？ - 政治 最強血滴子？網驚：宋楚瑜真的… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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