Ice in his veeeeins ❄️ pic.twitter.com/eZDf9uosqv — Utah Jazz (@utahjazz) November 9, 2019

爵士前鋒波達諾維奇9日成為場上最神奇的英雄！眼見比賽即將進入延長，波達諾維奇卻在結束槍響同時，不可思議飆進絕殺三分球，幫助爵士103比100氣走公鹿，提前犯滿畢業的「字母哥」阿提托康波，只能坐在板凳席上無奈嘆息。

其實這場比賽差點就被阿提托康波一個人領軍翻盤，因為打完上半場，手感冰冷的公鹿，竟以35比55大幅落後地主爵士，其中阿提托康波更是投7中0，僅靠罰球拿下2分，沒想到他在下半場完全爆發出來，也讓雙方差距越來越小。

可惜阿提托康波最後53.9秒吞下第6犯，只好無奈畢業離場，不過公鹿並未放棄，布雷索與史特林布朗各進1球，米德頓更在最後8秒兩罰俱中，公鹿追成100比100平手，但這些只是為了替波達諾維奇當上絕殺英雄的準備罷了。

波達諾維奇全場投19中9，含三分球投10中5，攻下全場最高33分，康利也有20分進帳，米契爾19分、6助攻與5籃板，歐奈爾11分、11籃板；公鹿仍以阿提托康波30分、13籃板表現最佳，他在下半場投15中10，可惜他仍提前犯滿了。

(中時電子報)