雖然美國總統川普一再聲稱他是唯一敢對陸強硬的總統，甚至自稱是對付大陸的「天選之人」，不過不僅美前國安官員韓磊透露不少北京官員認為川普替大陸崛起提供了歷史機遇並希望他連任，連大陸進入世界貿易組織的推手、陸前首席貿易代表龍永圖也表示，北京非常樂見川普連任，因為這位「推特總統」的想法非常好懂。

據《南華早報》報導，15年前讓大陸進入世界貿易組織WTO的主要推手、曾任大陸外經貿部副部長、現為北京「中國與全球化智庫」主席的龍永圖7日在瑞士信貸（Credit Suisse）深圳投資會議上表示，對在推特有全球6700萬追蹤者的川普而言，他的情緒波動都寫在推特上，「讓他容易被解讀」，這種談判對手是大陸最佳選擇，「我們希望川普能連任，我們會很高興見到如此」。

龍永圖表示，即使川普反覆無常，但他在談判上相對透明、務實，且川普不像他的前任們會拿如台灣或香港等北京在地緣政治上難有妥協空間的熱點對大陸挑起紛爭，他都只關切要求大陸購買美農產品等實質利益。

龍永圖強調，川普讓美國決策過程更有效率且透明，因為基本上都要由他說了算，「我們再也不用花太多時間猜想美方到底要什麼，或者像過去一樣研究他們暗中實際想法」，故川普連任利大於弊。

與其他政商領袖想法相反，龍永圖不認為川普政府改變了美對陸的根本方針。他表示，對大陸的貿易摩擦只是川普全球保護策略的一環，並指出正是川普政府下，美國不僅在跨太平洋夥伴協定與巴黎氣候協議等國際協議上「退群」，並對如歐盟等傳統盟友強加關稅。

至於美陸貿易紛爭是否可解，龍永圖對此表示樂觀，並說大陸一再強調無意挑戰美國霸權，故美國有理由要尊重擁有不可忽視其龐大市場的大陸，作為世界第二強權。他表示，美陸之間最終會找到解決貿易問題之道，且對大陸而言，要成為貿易強權，增加進口是符合其利益的。龍永圖也強調美國對華為或其他陸企發起圍剿也將證實不會有成果，畢竟在全球供應鏈上，兩國早已相互深根依賴。

報導指出，76歲的龍永圖早已退休，不再替政府對外發表內政與外務相關意見，但外界認為其評論可能透露出北京決策圈的思維。

(中時電子報)